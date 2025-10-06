Padova 79enne ha un malore e muore subito dopo un furto | indagini in corso
Quella che doveva essere una semplice passeggiata pomeridiana si è trasformata in tragedia. Giovanna Trovò, 79 anni, è morta venerdì 3 ottobre, poche ore dopo essere stata derubata in pieno centro a Conselve, comune del Padovano con circa 10mila abitanti. La dinamica del furto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la pensionata era seduta su una panchina quando è stata presa di mira da due uomini. Uno l'ha avvicinata con la scusa di chiedere un'informazione.. L'altro, alle sue spalle, le ha sfilato la borsa ed è fuggito velocemente.. L'intera scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza.
