Padelness primo evento sportivo con USB Street Workout | una camminata con la musica in cuffia

2anews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

USB Street Workout. Appuntamento sabato 11 ottobre, alle 11:00, in Piazza Plebiscito per una camminata con la musica in cuffia. “PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare, da venerdì 21 a domenica 23 novembre e si presenta alla città con il coinvolgimento di tutti coloro che amano lo sport in uno spin off . 🔗 Leggi su 2anews.it

Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli - Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti

