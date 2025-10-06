Padel la Coppa dei Club Umbria riaccende i motori | i risultati della prima giornata

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa dei Club Umbria accende i motori. Il campionato amatoriale di padel organizzato da Msp è partito. “Il bello di questo evento è che quasi tutti i club umbri in questo weekend si sono dati appuntamento in campo per giocare, divertirsi e rincontrare amici di altre città della regione -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padel - coppa

Padel, finali nazionali femminile Coppa Italia TPRA: Mirabella tra le prime quattro d’Italia

Padel, riparte la Coppa dei Club Mps Umbria: le squadre e il nuovo format

Padel, torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti: via all’undicesima edizione

Padel, riparte la Coppa dei Club Mps Umbria: le squadre e il nuovo format - Il campionato amatoriale riaccende i motori con 85 squadre rappresentante da 42 club con attualmente 2231 atleti ufficialmente iscritti. Si legge su perugiatoday.it

Coppa dei Club Umbria, trionfo del Romita Padel Club - Il Club ternano, dopo tre finali regionali, è riuscito finalmente a portare a casa il trofeo conquistando la vittoria ieri ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Padel Coppa Club Umbria