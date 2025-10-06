Padel la Coppa dei Club | riparte il campionato a squadre amatoriale più grande dell’Umbria

Nel fine settimana appena trascorso è ripartito il campionato di padel amatoriale a squadre più grande dell’Umbria, con due nuove categorie Gold e Silver Bartoccini per un totale di 85 squadre con oltre 2200 iscritti.Si tratta dell’undicesima edizione della Coppa dei Club, organizzata come sempre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

