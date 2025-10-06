Pace democrazia e lavoro Dove manca l’uno non c’è l’altro Parla l’economista Fassina presidente dell’associazione Patria e Costituzione

Maurizio Landini ha detto che “mai come adesso la lotta per la pace, la lotta per il lavoro, la lotta per la democrazia sono un tutt’uno”. Stefano Fassina, economista e presidente dell’associazione Patria e Costituzione, condivide? Oltre alla solidarietà per Gaza le persone sono scese in piazza anche per un disagio sociale? “Da sempre pace e democrazia e lavoro sono in strettissima connessione. Non a caso sono assieme nel primo articolo della nostra Costituzione insieme all’articolo 11. Dove non c’è pace, non c’è democrazia e il lavoro soffre. E non c’è dubbio che la sofferenza sociale così profonda e sempre più grave in Italia abbia contribuito a dare solidarietà al popolo palestinese che da così tanto tempo soffre l’oppressione e ora anche il genocidio da parte di Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

