Pace democrazia e lavoro Dove manca l’uno non c’è l’altro Parla l’economista Fassina presidente dell’associazione Patria e Costituzione

Lanotiziagiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Landini ha detto che “mai come adesso la lotta per la pace, la lotta per il lavoro, la lotta per la democrazia sono un tutt’uno”. Stefano Fassina, economista e presidente dellassociazione Patria e Costituzione, condivide? Oltre alla solidarietà per Gaza le persone sono scese in piazza anche per un disagio sociale? “Da sempre pace e democrazia e lavoro sono in strettissima connessione. Non a caso sono assieme nel primo articolo della nostra Costituzione insieme all’articolo 11. Dove non c’è pace, non c’è democrazia e il lavoro soffre. E non c’è dubbio che la sofferenza sociale così profonda e sempre più grave in Italia abbia contribuito a dare solidarietà al popolo palestinese che da così tanto tempo soffre l’oppressione e ora anche il genocidio da parte di Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

