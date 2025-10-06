Pace democrazia e lavoro Dove manca l’uno non c’è l’altro Parla l’economista Fassina presidente dell’associazione Patria e Costituzione
Maurizio Landini ha detto che “mai come adesso la lotta per la pace, la lotta per il lavoro, la lotta per la democrazia sono un tutt’uno”. Stefano Fassina, economista e presidente dell’associazione Patria e Costituzione, condivide? Oltre alla solidarietà per Gaza le persone sono scese in piazza anche per un disagio sociale? “Da sempre pace e democrazia e lavoro sono in strettissima connessione. Non a caso sono assieme nel primo articolo della nostra Costituzione insieme all’articolo 11. Dove non c’è pace, non c’è democrazia e il lavoro soffre. E non c’è dubbio che la sofferenza sociale così profonda e sempre più grave in Italia abbia contribuito a dare solidarietà al popolo palestinese che da così tanto tempo soffre l’oppressione e ora anche il genocidio da parte di Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: pace - democrazia
Annullamento concerto Gergiev a Caserta: la nota stonata contro la libertà, la democrazia, la pace e anche contro la Costituzione
Annullamento concerto Gergiev a Caserta: la nota stonata contro la libertà, la democrazia, la pace e anche contro la Costituzione
Ue, Tiso(Accademia IC): “Bene l’evento a Ventotene, simbolo di pace e democrazia”
In questo sabato di festa della democrazia, l'Inca è in piazza a Roma insieme alla @cgilnazionale, alle associazioni, agli studenti e a centinaia di migliaia di cittadini e cittadine per la pace e la difesa della Costituzione repubblicana. Non ci fermiamo, solo la Vai su Facebook
Ciclo di seminari: Democrazia, pace e libertà nel mondo contemporaneo - 6 cfu https://sp.unipi.it/it/ciclo-di-seminari-democrazia-pace-e-liberta-nel-mondo-contemporaneo-6-cfu/… - X Vai su X
Il lavoro, la politica, la pace, Dio: le Acli guardano alla realtà senza filtri - Seconda giornata della manifestazione nazionale aclista a Firenze, con politologi a ragionare di democrazia, con rappresentanti dei lavoratori di fabbriche in crisi a raccontare le loro pene e con un ... Secondo vita.it
Diocesi: Prato, dalle “Piazze della democrazia” l’impegno a costruire nuovi “Patti” per rinnovare il lavoro nel segno di dignità, pace e apertura ai giovani - Riprendere il cammino dei patti di prossimità, indicato da Papa Francesco, proponendo “cose nuove”, come chiede Papa Leone, in riferimento alla Rerum novarum, l’enciclica che ha ispirato il suo nome ... Come scrive agensir.it