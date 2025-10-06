P S
Pubblica sicurezza, fino a qualche tempo fa, era sinonimo di polizia. C’erano i commissari e i commissariati di p.s. e finiva li?. Adesso e? diventata un’aspirazione massima, un’ideologia, lo scopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: pubblica - sicurezza
Sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione: 12 comportamenti chiave per i dipendenti per non diventare il “punto debole” contro i cyberattacchi. Ecco tutte le novità del vademecum nazionale
Cina: vice ministro Pubblica Sicurezza, il Paese e’ uno dei piu’ sicuri al mondo
Terni, espulsioni in sequenza: “Cinque soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”
Leggi su Il Fatto Quotidiano.it: lo show di Robbie Williams in Turchia è stato cancellato per motivi di sicurezza pubblica in coincidenza con l'anniversario del 7 ottobre. Vai su Facebook
Rinnovata la licenza di Pubblica #Sicurezza per ulteriore 3 anni : un traguardo importante che testimonia la continuità, la serietà e l’alto livello di professionalità con cui da oltre due decenni viene guidato l’Istituto di #Vigilanza #CorpoGuardiediCittà - X Vai su X
COMMISSARIATO DI P.S. DI LICATA BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA - Siamo particolarmente soddisfatti per la recente operazione di Polizia Giudiziaria condotta dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica ... Si legge su canicattiweb.com
PS Plus, i titoli di Ottobre - Ovviamente anche per questo mese Sony ha annunciato i titoli che saranno disponibili al download per gli abbonati al PS Plus durante tutto il mese di ottobre. Riporta gamesource.it