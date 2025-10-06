Pubblica sicurezza, fino a qualche tempo fa, era sinonimo di polizia. C’erano i commissari e i commissariati di p.s. e finiva li?. Adesso e? diventata un’aspirazione massima, un’ideologia, lo scopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

