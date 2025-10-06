Ottobre rosa | le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno

Come ogni anno, ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca. Anche voi potete contribuire, ecco come. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ottobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

Ottobre Rosa con AIIAO Continua la serie MITO vs FATTO sul tumore al seno. Oggi parliamo di familiarità: non serve avere casi in famiglia per fare prevenzione, la maggior parte dei tumori non è ereditaria. #OttobreRosa #BreastUnit #AIIAO

Azienda Sanitaria Provinciale Messina. Rockot · Experimental Cinematic Hip Hop. Ottobre Rosa: Prevenzione del Tumore al Seno — ASP Messina in Piazza Cairoli Anche oggi non mancare domenica 5 ottobre 2025 l'ASP di Messina sarà presente a Piazz

Velletri colorata per l’Ottobre Rosa: prevenzione, arte e solidarietà al centro delle iniziative in collaborazione con ANDOS - Con le luci rosa che brillano sul Palazzo comunale, Velletri lancia un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita, e la comunità intera si stringe in un abbraccio collettivo di speranza e solidari ... Come scrive castellinotizie.it