Ottobrata Monticiana 2025 | Monti in festa dal 10 al 12 ottobre
Dal 10 al 12 ottobre, il Rione Monti torna a respirare cultura, spettacolo e comunità: tre giornate fitte di musica, sport, visite guidate e momenti di prevenzione che promettono di accendere l’autunno romano con un’energia partecipata e gentile, nel segno della condivisione e dell’inclusione. Tre giorni di Roma viva Il programma della 33esima edizione annuncia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: ottobrata - monticiana
Traindeville: serenata per Gabriella Ferri all'Ottobrata Monticiana 2025
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrata Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Segnate le date! Venerdì 10 e Domenica 12 Ottobre ci potrai trovare in via dei Serpenti, 166 con Gocce di Vita per la Talassemia durante Ottobrata Monticiana per un'intera giornata di donazione sangue con la nostra autoemoteca . Non mancare! ? Vai su Facebook
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrata Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti - (Adnkronos) – Torna anche quest’anno l’appuntamento con la cultura, l’arte e lo spettacolo, nella cornice del Rione Monti, il piu` antico di Roma. Come scrive msn.com
Traindeville: serenata per Gabriella Ferri all'Ottobrata Monticiana 2025 - Sabato 11 ottobre 20:30 la scalinata di Via degli Ibernesi, angolo romantico e suggestivo del Rione Monti, si riempirà di musica con i Traindeville: torna all'Ottobrata Monticiana il trio di Ludovica ... Scrive romatoday.it