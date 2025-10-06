Otrovert | identificato un nuovo tipo di personalità

D a qualche settimana la comunità psichiatrica e i media internazionali si interessano di un neologismo che mette in crisi la classica dicotomia introverso -estroverso: l’otrovert. Non si tratta dell’ennesima etichetta scaturita da video virali sui social, ma la proposta di una differente direzione emotiva spiegata dallo psichiatra Rami Kaminsk i, autore del saggio The gift of not belonging, in un interessante articolo apparso sul giornale New Scientist. Essere otrovert coincide con una sensazione di non-appartenenza che non è isolamento patologico, quanto una forma di autonomia affettiva e cognitiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

