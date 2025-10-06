Ostia da un debito di droga a spirale di violenza | arrestato 35enne

Ostia, 6 novembre 2025 – Si era reso irreperibile per giorni, sfuggendo ad ogni tentativo di rintraccio da parte delle forze dell’ordine presso l’indirizzo di residenza e nei luoghi da lui abitualmente frequentati. Sull’uomo, un trentacinquenne albanese, pendeva un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina, lesioni gravissime e tentata estorsione. A porre fine alla sua fuga sono stati gli agenti del X Distretto Lido e gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i fatti risalirebbero ad agosto, quando il giovane avrebbe dato inizio ad una serie di gravi aggressioni nei confronti di un altro uomo, sua vittima abituale in relazione ad un debito contratto nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it