Ossessionata da Harry e Meghan è riuscita ad intrufolarsi anche ad una serata di gala a Londra | una donna fermata dallo staff del principe
Si riapre la questione legata alla sicurezza di Harry quando in visita nel Regno Unito. Secondo quanto emerso dai quotidiani britannici, lo staff del principe avrebbe fermato una donna, una presunta stalker, che da tempo avrebbe mostrato una vera e propria ossessione per lui e Meghan. L’ultimo tentativo di avvicinamento pericoloso sarebbe avvenuto in occasione della presenza del duca del Sussex al WellChild Awards dello scorso settembre, anche se una situazione simile si sarebbe verificata anche due giorni dopo l’8 settembre, quando Harry entrava all’Imperial College. Nella prima occasione si trattava della serata di gala organizzata dall’associazione benefica che si occupa di bambini gravemente malati che ha visto Harry giocare con i piccoli e conquistare il cuore dei sudditi con la sua empatia e capacità di connessione con tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ossessionata - harry
