Osservatorio astronomico di Palermo | scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record

Gli astronomi dell'osservatorio di Palermo hanno registrato un fenomeno senza precedenti: un pianeta errante – un corpo celeste che fluttua liberamente nello spazio, senza orbitare attorno a una stella – è stato osservato crescere a un tasso record di sei miliardi di tonnellate al secondo. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Appuntamento alle 21.30 all'Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti a Sovicille. La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria

Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e al Planetario di Lignan: avviso per una posizione dedicata à Scade il 17 ottobre Per info https://oavda.it/news

Palermo svela un pianeta che cresce a tempo record: il caso del gigante vagabondo - L'Osservatorio astronomico di Palermo ha comunicato di aver effettuato una scoperta astronomica estremamente interessante: ve la raccontiamo, ecco tutti i dettagli ... balarm.it scrive

I guardiani del cielo dell'osservatorio astronomico di Isnello hanno scoperto un nuovo asteroide - I guardiani del cielo dell'osservatorio astronomico di Isnello hanno scoperto un nuovo asteroide Si chiama 2025 QK3, ha un diametro di 40 metri e orbita tra la Terra e Marte. Da rainews.it