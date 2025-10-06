Osaka la città del futuro | la nostra guida per visitare la città approfittando di Expo 2025
Una miriade di luci al neon illuminano la notte della terza città più grande del Giappone. Brillano in stile Blade Runner, dandole un’energia vibrante che la pervade togliendole il sonno: un Genius loci bizzarro sembra accogliervi in una grande festa, soprattutto nel quartiere di Dotonbori, il cuore pulsante di Osaka, simile ad un luna park. Ci sono più luci che a Natale in questo incrocio di strade affollatissime ad ogni ora del giorno e della notte, dove affacciano insegne luminose, qualche drago, polpo o granchio gigante, mascotte di ristoranti che, strano ma vero, sono diventate delle autentiche icone come il Kani Doraku Honten, l’enorme crostaceo animato affisso sopra l’entrata del locale, esempio di marketing ben riuscito, sorvolando lo stile un po’ kitsch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: osaka - citt
Fabrizio von Arx, Direttore Artistico della Fondazione Casa Stradivari della città di Cremona, dal #PadiglioneItalia a #Expo2025 #Osaka. Nella settimana di protagonismo della @RegLombardia un viaggio nella grande tradizione della #liuteria, eccellenza - X Vai su X
IRES Piemonte a Expo Osaka 2025 Oggi IRES ha presentato al Padiglione Italia il seminario “Il modello territoriale policentrico del Piemonte: le città medie in prospettiva internazionale comparata” Un’occasione di confronto con il #Giappone sull Vai su Facebook
Expo Osaka, 'ricostruzione L'Aquila modello teso al futuro' - "La nostra presenza a questo evento internazionale è il segno della fiducia riposta nel lavoro che stiamo portando avanti. Secondo ansa.it
Osaka: Expo, Politecnico di Torino presenta sfide volo futuro (2) - "Consolidiamo la nostra presenza in Giappone attraverso un settore strategico come l'aerospazio - Segnala agenzianova.com