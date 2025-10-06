Osaka la città del futuro | la nostra guida per visitare la città approfittando di Expo 2025

Una miriade di luci al neon illuminano la notte della terza città più grande del Giappone. Brillano in stile Blade Runner, dandole un’energia vibrante che la pervade togliendole il sonno: un Genius loci bizzarro sembra accogliervi in una grande festa, soprattutto nel quartiere di Dotonbori, il cuore pulsante di Osaka, simile ad un luna park. Ci sono più luci che a Natale in questo incrocio di strade affollatissime ad ogni ora del giorno e della notte, dove affacciano insegne luminose, qualche drago, polpo o granchio gigante, mascotte di ristoranti che, strano ma vero, sono diventate delle autentiche icone come il Kani Doraku Honten, l’enorme crostaceo animato affisso sopra l’entrata del locale, esempio di marketing ben riuscito, sorvolando lo stile un po’ kitsch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it