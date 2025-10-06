Alla fine i due allenamenti congiunti, o per meglio dire test match, tra le due rappresentanti marchigiane in Superlega, a distanza di tre giorni l’uno dall’altra, sono finiti in perfetta parità. Successo 3-1 al Palasavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina nel primo giorno di ottobre, risposta con identico punteggio da parte della Lube Civitanova all’Eurosuole nell’incrocio andato in scena sabato scorso. Insomma le due big del volley italiano si sono divise vittorie, sconfitte ed applausi. Il tutto portando a casa indicazioni che sono utili per capire dove c’è ancora da lavorare in attesa che i rispettivi roster si completino con il rientro degli ultimi atleti impegnati con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ortenzi promuove la Yuasa: "Stiamo lavorando sodo"