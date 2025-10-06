Orrore indescrivibile due ragazze di 12 e 13 anni trovate morte sul tetto del vagone | cosa stavano facendo

Un fenomeno nato sui social come sfida estrema continua a trasformarsi in tragedia, attirando soprattutto adolescenti in cerca di notorietà e adrenalina. Video virali e like alimentano una spirale pericolosa che spinge i più giovani a compiere gesti estremi, spesso senza rendersi conto delle conseguenze irreversibili. Quella che sembra una prova di coraggio diventa in realtà un gioco mortale che mette a rischio la vita in ogni momento. Le autorità e le famiglie lanciano da tempo appelli per fermare questo trend distruttivo, ma le immagini spettacolari e l’emulazione tra coetanei continuano a renderlo attraente per molti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

