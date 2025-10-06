Orrore Chiara Petrolini | Non ho fatto del male ai miei bambini desideravo la seconda gravidanza
Chiara Petrolini, ventiduenne di Vignale di Traversetolo (Parma), è al centro di un caso che ha scosso l’Italia: è accusata di aver ucciso i due neonati nati tra il 2023 e il 2024, seppellendoli nel giardino della villa di famiglia. La giovane ha parlato apertamente con gli psichiatri che l’hanno valutata per mesi, cercando di comprendere le motivazioni dietro gesti così estremi. Secondo la consulenza di sei psicologi e psichiatri, Chiara afferma di non aver mai avuto la percezione di fare del male ai suoi bambini. La ragazza racconta che la prima gravidanza non era prevista, mentre la seconda l’ha “un po’ cercata” per rimediare alla prima esperienza tragica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
