Oroscopo Sagittario di Paolo Fox | le previsioni di oggi 6 ottobre 2025

Caro Sagittario, in un universo in continuo movimento, il tuo segno rappresenta l’eterno cercatore di verità, colui che punta sempre all’orizzonte, spinto da un innato desiderio di libertà e conoscenza. Governato dal generoso e amplificatore Giove, il Sagittario è sinonimo di ottimismo, speranza e aspirazione a qualcosa di più grande. Questo segno zodiacale è spesso associato al viaggiatore, allo studioso e all’avventuriero, poiché c’è sempre una sete insaziabile di esplorare nuovi territori, siano essi fisici o intellettuali. Il Sagittario è un segno di fuoco, e come tale brucia con passione e intensità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

