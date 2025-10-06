Oroscopo di Paolo Fox per oggi 6 ottobre | Vergine concentrata troppe idealizzazioni per i Pesci
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 6 ottobre! Il nuovo inizio di settimana porta con sé un vento di rinnovamento e di piccole sfide quotidiane. Dopo un weekend di emozioni e riflessioni, è il momento di rimettersi in moto con determinazione. La Luna illumina la sfera pratica e invita a riorganizzare ciò che è rimasto in sospeso, ma senza dimenticare di coltivare anche il lato umano e affettivo. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 6 ottobre 2025, segno per segno. Oggi l’energia è altalenante: molti segni si sentiranno spinti a riprendere in mano progetti messi da parte, altri invece avranno bisogno di qualche ora per carburare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
