Oroscopo della settimana ecco le previsioni segno per segno | Toro viene a galla una verità nascosta Amore e passione per il Sagittario
Questa settimana il cielo porta con sé passaggi che non lasciano indifferenti. Il 6 ottobre Mercurio entra in Scorpione e le conversazioni diventano più profonde, più vere: non basta la superficie, cerchiamo radici e significati. Il giorno dopo, il 7 ottobre, si forma una Luna Piena in Ariete, la prima Superluna dell’anno. Una luce più vicina e intensa del solito, che amplifica emozioni e contrasti, mettendo a nudo ciò che non possiamo più ignorare. È un momento di coraggio: per affermarsi, per prendere decisioni, per chiudere un ciclo e aprirne un altro. Nei giorni successivi la Luna attraversa Toro, Gemelli e Cancro, portando prima stabilità, poi leggerezza e infine un bisogno di protezione e intimità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - settimana
Oroscopo 21 Luglio 2025 | Inizio di Settimana Intuitivo e Ispirato
Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 25 al 31 agosto 2025
Oroscopo della settimana #oroscopo #segnizodiacali #ariete #gemelli #toro #zodiaco #scorpione #cancro #oroscopodelgiorno #capricorno #pesci #vergine #sagittario #bilancia #astrologia #leone #acquario #amore #frasi #aforismi #oroscopogiornaliero #fra Vai su Facebook
Da chi ha bisogno di compostezza e ordine mentale a chi respira un’aria che rigenera. L’oroscopo della settimana - X Vai su X
Oroscopo della settimana dal 6 ottobre 2025 al 12 ottobre 2025 – Affaritaliani - Le previsioni dell’oroscopo della settimana da 6 ottobre a domenica 12 ottobre ... affaritaliani.it scrive
Oroscopo Paolo Fox: cosa ci riserva la settimana dal 6 al 12 ottobre - Dopo le sue consuete previsioni mensili, Paolo Fox torna con l’attesissimo oroscopo settimanale, che va da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2025. Da quilink.it