Questa settimana il cielo porta con sé passaggi che non lasciano indifferenti. Il 6 ottobre Mercurio entra in Scorpione e le conversazioni diventano più profonde, più vere: non basta la superficie, cerchiamo radici e significati. Il giorno dopo, il 7 ottobre, si forma una Luna Piena in Ariete, la prima Superluna dell’anno. Una luce più vicina e intensa del solito, che amplifica emozioni e contrasti, mettendo a nudo ciò che non possiamo più ignorare. È un momento di coraggio: per affermarsi, per prendere decisioni, per chiudere un ciclo e aprirne un altro. Nei giorni successivi la Luna attraversa Toro, Gemelli e Cancro, portando prima stabilità, poi leggerezza e infine un bisogno di protezione e intimità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana, ecco le previsioni segno per segno: “Toro, viene a galla una verità nascosta. Amore e passione per il Sagittario”