Una settimana di stabilità e nuovi inizi. L’anticiclone che domina l’Italia sembra riflettersi anche nel cielo astrologico: le energie si fanno più armoniche, le tensioni si allentano e molti segni ritrovano fiducia. Venere favorisce i sentimenti, mentre Mercurio dona lucidità e concretezza nelle scelte.? Ariete (21 marzo – 19 aprile). Settimana di grinta e buone notizie. Il lavoro riparte con ritmo e nuove idee vincenti. In amore, l’intesa cresce se eviti fretta e impulsività. Ottimo momento per fare progetti a lungo termine.? Consiglio: parla con chiarezza, non tutti leggono tra le righe.? Toro (20 aprile – 20 maggio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo della Settimana | 6–12 ottobre 2025