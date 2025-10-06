Oroscopo del 6 ottobre 2025 – Amore lavoro ed energia | cosa ci riservano le stelle di oggi
La Luna attraversa il segno dei Gemelli, favorendo comunicazione, leggerezza e curiosità. È una giornata in cui il dialogo diventa la chiave per risolvere tensioni e costruire nuove connessioni. Mercurio e Venere spingono verso relazioni più sincere, mentre Marte rafforza la determinazione in ambito professionale. Ecco cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
