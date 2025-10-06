Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 6 ottobre 2025
Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. 🔗 Leggi su Tutto.tv
