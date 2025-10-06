Orlando sull’Inter | Chivu sta facendo un gran lavoro con Inzaghi non c’era questa intensità

Internews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex giocatore, ha condiviso la sua opinione sull’andamento dell’ Inter dopo l’ultima vittoria in Serie A contro la  Cremonese. INTER ANCORA DA SCUDETTO – «Vedo che giocano con allegria, spensieratezza. Ha fatto un lavoro profondo Chivu, li vedo fare gruppo, sorridere, e giocare con un’intensità che vedevamo con Inzaghi quando era al top. Ha fatto un grande lavoro. Insieme al Napoli ha qualcosa in più delle altre». 🔗 Leggi su Internews24.com

