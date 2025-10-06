Orlando sull’Inter | Chivu sta facendo un gran lavoro con Inzaghi non c’era questa intensità

Inter News 24 Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex giocatore, ha condiviso la sua opinione sull’andamento dell’ Inter dopo l’ultima vittoria in Serie A contro la Cremonese. INTER ANCORA DA SCUDETTO – «Vedo che giocano con allegria, spensieratezza. Ha fatto un lavoro profondo Chivu, li vedo fare gruppo, sorridere, e giocare con un’intensità che vedevamo con Inzaghi quando era al top. Ha fatto un grande lavoro. Insieme al Napoli ha qualcosa in più delle altre». 🔗 Leggi su Internews24.com

