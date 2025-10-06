organici e nuova sede silp cgil a roma

Si è svolto a Roma l’incontro tra il Direttore del Servizio di Polizia Stradale, Santo Puccia, e una delegazione del Silp Cgil, guidata dal Segretario Generale Nazionale Pietro Colapietro e dal Segretario provinciale di Reggio Emilia, Luca Tramontano. Al centro del confronto, "le gravi criticità che da tempo interessano la Polizia Stradale: carenza di organico, compiti sempre più gravosi e una logistica che penalizza il lavoro degli operatori e la sicurezza dei cittadini. Gli agenti della Stradale – spiega Tramontano – non solo devono garantire la sicurezza sulle strade e autostrade, ma sempre più spesso vengono chiamati a supporto dell’ordine pubblico e in prima linea negli eventi emergenziali, come frane o alluvioni che colpiscono il nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

