Ordini dei medici | Siamo costruttori di pace sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla

(Adnkronos) – “I medici sono sempre stati a disposizione delle persone. Sono costruttori di pace. E anche in questo caso, con la Flotilla, non fanno altro che rispondere a quel bisogno di carattere etico e deontologico che è quello di essere vicino alle persone che soffrono maggiormente e che hanno bisogno di aiuto”. Così all’Adnkronos . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ordini dei medici: “Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla”

In questa notizia si parla di: ordini - medici

Prestazioni di natura diagnostica nelle farmacie, gli Ordini dei Medici chiedono un incontro: "Disparità"

Ordini dei medici: “Bene 54mila iscritti a Medicina ma 1 su 2 dovrà rinunciare”

Ordini medici, 'bene 54mila iscritti a Medicina ma 1 su 2 dovrà rinunciare'

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici: «Siamo di fronte a un’inaccettabile morte sul lavoro» Vai su Facebook

Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla" - I sanitari, dice il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, 'non fanno altro che rispondere al bisogno etico e deontologico di essere vicino alle persone che soffrono e che hanno bisogno di aiuto' ... adnkronos.com scrive