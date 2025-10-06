Orario Juventus Women Benfica | quando si gioca l’esordio della Women’s Champions League all’Allianz Stadium

Orario Juventus Women Benfica: tutti gli aggiornamenti in vista dell’esordio delle bianconere in Champions League. È tempo di notti europee, è tempo di Champions League. La Juventus Women è pronta a inaugurare il suo cammino nella UEFA Women’s Champions League 202526, e l’esordio è di quelli da non fallire. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 7 ottobre, alle ore 18:45, quando allAllianz Stadium arriveranno le campionesse di Portogallo del Benfica. La sfida, valida per la prima giornata della nuova “League Phase”, assume un’importanza cruciale per le bianconere di Massimiliano Canzi dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

