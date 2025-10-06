Tempo di bilanci post elettorali per il Pd cittadino, ieri mattina in assemblea nella sede di via Spalato a Macerata. Erano presenti la dirigenza locale, a partire dal segretario Ninfa Contigiani, il candidato Romano Carancini, poi i consiglieri comunali Narciso Ricotta e Andrea Perticarari, l’onorevole Irene Manzi, Luciano Pantanetti, Massimo Lanzavecchia, Mario Iesari, Pietro Marcolini e il gruppo di giovani Tommaso Domizi, Riccardo Carota e Irene P, oltre ai tesserati. La discussione ha fatto emergere alcune criticità, già temute prima del voto. Contingiani è partita dai dati e da uno spunto: "È cambiata la società e la politica la rappresenta, o la politica è del tutto distaccata dalla società? Per me oggi la politica è rappresentantiva di una società terribilmente cambiata, stanca e chiusa in se stessa, e in parte radicale perché arrabbiata o sfiduciata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ora pensiamo al voto in città"