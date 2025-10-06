Ora l’Italia è più affidabile della Francia | non siamo più noi i malati d’Europa

Chi l’avrebbe mai detto? Dopo anni di ironie e di sorrisini  sulle “finanze creative”, oggi è l’Italia che dà lezioni di affidabilità finanziaria alla Francia. I mercati internazionali — diffidenti, freddi, e spesso ingiusti — hanno appena dato la pagella. E a prendere il voto più basso non è Roma, ma Parigi. Per la prima volta  il rendimento del Btp decennale italiano (3,58%) è sceso sotto quello del suo omologo francese, l’Oat, che ha toccato quota 3,59%. Tradotto in una lingua meno tecnica: oggi gli investitori si fidano più dell’Italia che della Francia. Fine del mondo? No, solo il mondo che si capovolge. 🔗 Leggi su Panorama.it

