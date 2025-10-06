Ora è ufficiale | Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan Andrà ai mondiali

Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. «La Federazione calcistica dell’Uzbekistan – l’annuncio sui social, dopo le trattative dei giorni scorsi – ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico».?? Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team! The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern. 🔗 Leggi su Open.online

