Ora è ufficiale | Cannavaro guiderà l' Uzbekistan al Mondiale
L'ex Pallone d'Oro e capitano azzurro guiderà la nazionale asiatica nella prima storica partecipazione a un campionato del mondo.
NOTIZIA UFFICIALE Fabio Cannavaro è in trattativa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale dell' Uzbekistan. Quindi Fabio Cannavaro è in trattativa ma tutti lo hanno dato per ufficiale. Noi siamo l'unica pagina social a non aver pubblicato la
Cannavaro cerca il rilancio da ct dell'Uzbekistan Accordo ai dettagli Guiderà la nazionale al Mondiale 2026