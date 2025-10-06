Ora è ufficiale | Cannavaro guiderà l' Uzbekistan al Mondiale

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Pallone d'Oro e capitano azzurro guiderà la nazionale asiatica nella prima storica partecipazione a un campionato del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ora 232 ufficiale cannavaro guider224 l uzbekistan al mondiale

© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: Cannavaro guiderà l'Uzbekistan al Mondiale

In questa notizia si parla di: ufficiale - cannavaro

Cerca Video su questo argomento: 232 Ufficiale Cannavaro Guider224