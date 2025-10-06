Ora è scritto nero su bianco | i Giochi del Mediterraneo di Taranto rischiano di saltare per 10 milioni

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un nuovo capitolo nello scontro fra Italia e Comitato Internazionale sui Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che non sono mai stati così a rischio come ora. Dopo la lettera rivelata in anteprima dal Fatto, con cui i vertici di Atene hanno convocato d’urgenza le nostre istituzioni per porre l’ultimatum, è arrivato in Italia anche un secondo documento, stavolta indirizzato al presidente del Comitato organizzatore e commissario alle opere, Massimo Ferrarese, ancora più minacciosa, perché si parla apertamente di annullamento di una manifestazione per cui lo Stato ha già speso più di 300 milioni, tra infrastrutture e gare: “I Giochi del Mediterraneo – si legge – si sono svolti con successo per 75 anni consecutivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

