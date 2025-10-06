Oppini cinico dopo Juve Milan | Brutta partita allo Stadium sono loro ad uscirne meglio La sua analisi dopo il big match

Oppini  analizza lo  0-0  contro il  Milan, sottolineando la scarsa qualità del match e i benefici che il quinto pareggio consecutivo porta alle rivali. Il quinto pareggio consecutivo della  Juve, che non è riuscita ad andare oltre lo  0-0  casalingo contro il  Milan, ha generato diverse reazioni tra addetti ai lavori e tifosi. Tra queste, spicca il commento critico del giornalista  Francesco Oppini, che ha analizzato la partita con un post sul suo account ufficiale  X, evidenziando la mediocrità del match e le ripercussioni negative del risultato sulla classifica bianconera. La  Vecchia Signora  di  Igor Tudor  non ha convinto e questo risultato ha giovato alle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

oppini cinico dopo juveJuve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic - Juve Atalanta, il commento del noto tifoso bianconero Oppini: grande rammarico per una vittoria sfumata a causa delle troppe occasioni sprecate Un commento a caldo, che mischia il grande rammarico per ... Lo riporta juventusnews24.com

Oppini: 'Tudor? Ottimo allenatore ma alla Juve serviva un Allegri o un Gasperini' - Il giornalista ha aggiunto: 'La Juve fatica a gestire alcune situazioni, sul 2- Come scrive it.blastingnews.com

