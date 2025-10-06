Oppini analizza lo 0-0 contro il Milan, sottolineando la scarsa qualità del match e i benefici che il quinto pareggio consecutivo porta alle rivali. Il quinto pareggio consecutivo della Juve, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro il Milan, ha generato diverse reazioni tra addetti ai lavori e tifosi. Tra queste, spicca il commento critico del giornalista Francesco Oppini, che ha analizzato la partita con un post sul suo account ufficiale X, evidenziando la mediocrità del match e le ripercussioni negative del risultato sulla classifica bianconera. La Vecchia Signora di Igor Tudor non ha convinto e questo risultato ha giovato alle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini cinico dopo Juve Milan: «Brutta partita allo Stadium, sono loro ad uscirne meglio». La sua analisi dopo il big match