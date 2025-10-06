Operazione trasparenza di Papa Leone XIV dopo gli scandali del passato | perché ha deciso di limitare lo Ior?

Una nuova pagina si apre nella gestione finanziaria della Santa Sede. Con il documento intitolato “Coniuncta Cura”, Papa Leone XIV ha disposto una riforma significativa che ridefinisce i poteri e le competenze dello Ior, l’Istituto per le Opere di Religione, comunemente noto come banca vaticana. La decisione segna un punto di svolta nella gestione degli investimenti finanziari vaticani, introducendo il principio della corresponsabilità tra diverse istituzioni curiali. Il documento pontificio stabilisce che d’ora in poi l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, conosciuta come Apsa, potrà gestire direttamente gli investimenti finanziari della Santa Sede, senza dover necessariamente passare attraverso lo Ior. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Operazione trasparenza di Papa Leone XIV dopo gli scandali del passato: perché ha deciso di limitare lo Ior?

In questa notizia si parla di: trasparenza - papa

Oggi Papa Leone XIV ha inaugurato la nuova Sala del Tribunale Vaticano, situata negli spazi un tempo occupati dall’Aula Sinodale del Palazzo Apostolico. È stato accolto da Venerando Marano (Presidente del Tribunale) e Alessandro Diddi (Promotor Vai su Facebook

Papa Leone XIV, il padre era un soldato: partecipò allo sbarco in Normandia nel 1944 - Il neo Papa, il primo di origine statunitense (anche se è cresciuto in Perù), è figlio di uno dei 156. Come scrive ilmattino.it

Papa Leone, il padre era un soldato dello sbarco in Normandia: cosa è emerso dagli archivi - Alla fine del 1943 Prevost partì per l’Europa, dove fu protagonista di due eventi cruciali della Seconda guerra mondiale. Scrive leggo.it