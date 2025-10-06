Operazione Termine | maxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico
Dopo oltre 2 anni di indagini, più di 400 uomini dell'Arma sono stati impegnati in una vasta operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti radicato in varie regioni italiane con centro operativo in Sardegna. Sequestrate anche numerose armi da guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info
Operazione "Termine", maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure
CARABINIERI – CAGLIARI * OPERAZIONE "TERMINE": «MAXI-BLITZ DEI CONTRO IL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE, EMESSI 71 PROVVEDIMENTI»
Maxi blitz dei carabinieri contro il narcotraffico internazionale. L'operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Cagliari e denominata "Termine", coinvolge anche altre regioni italiane.
Maxi blitz contro il narcotraffico internazionale a Cagliari: 59 arresti - Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere
Maxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico: arresti anche in Sardegna - L'operazione "Termine", coordinata dalla Dda di Cagliari, coinvolge oltre 400 militari e interessa nove province in tutta Italia