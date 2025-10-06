Operazione Termine | maxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 2 anni di indagini, più di 400 uomini dell'Arma sono stati impegnati in una vasta operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti radicato in varie regioni italiane con centro operativo in Sardegna. Sequestrate anche numerose armi da guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

operazione termine maxi blitz dei carabinieri contro il narcotraffico

© Laverita.info - Operazione «Termine»: maxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico

In questa notizia si parla di: termine - blitz

Ritirato l’emendamento sui contratti a termine: fallito il blitz della destra per estendere i limiti dei lavoratori interinali

Al termine dei pigiama party a Roma riforniva gli amici di droga, minorenne arrestato: i dettagli del blitz

Operazione "Termine", maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure

operazione termine maxi blitzMaxi blitz contro il narcotraffico internazionale a Cagliari: 59 arresti - Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere ... Scrive tg24.sky.it

operazione termine maxi blitzMaxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico: arresti anche in Sardegna - L’operazione “Termine”, coordinata dalla Dda di Cagliari, coinvolge oltre 400 militari e interessa nove province in tutta Italia ... Secondo cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Termine Maxi Blitz