Operazione Termine maxi blitz contro il narcotraffico internazionale | 71 misure

Tg24.sky.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno operato, in diverse regioni italiane, nell'ambito di un maxi blitz contro il narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma, coordinati in particolare dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. Oltre 400 carabinieri impegnati. L'operazione, denominata in gergo "Termine", è stata condotta nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata e ha visto impegnati oltre 400 carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

