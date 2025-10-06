Operazione Maghen Capital a Milano acquistato immobile cielo-terra in via Colletta

“Rafforziamo, così, la nostra presenza a Milano" ha detto Michael Meghnagi, AD di Maghen Capital S.p.A. Milano, 6 ottobre 2025 - Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, ha perfezionato l’acquisto di un edificio cielo-terra situato in via Colletta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Maghen Capital ha acquistato uno stabile a Milano: prima la ristrutturazione, poi la vendita degli appartamenti

