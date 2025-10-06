Operazione Game Over | Duro Colpo alla Criminalità Familiare Sequestrato un Patrimonio da Quasi un Milione di Euro
Il provvedimento, emesso in via d’urgenza dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale dell’Aquila, è stato applicato in base alla normativa antimafia. Le attività, condotte dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura e dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno interessato diversi beni. Nel dettaglio, il decreto di sequestro ha colpito un articolato complesso di proprietà che include immobili, terreni, autovetture e quote societarie. L’operazione “Game Over” rappresenta un significativo intervento di contrasto all’accumulazione di capitali di presunta provenienza illecita. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: game - over
Nuova sensazione virale in arrivo la prossima settimana su game pass e ps plus
Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025
La grande svista di house of the dragon su game of thrones spiegata
#ComoLive FT | Game over! Finisce 1-1 la sfida del New Balance Stadium Vai su Facebook
Game over Ruben Amorim: i sei motivi per cui il Manchester United deve esonerarlo - X Vai su X
'Game Over' in corso a Foggia la più vasta operazione antimafia di sempre - Vasta operazione antimafia a Foggia e provincia, compiuta dai Carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. affaritaliani.it scrive
Operazione Game Over: mafia e droga alla 167, chiesta l'assoluzione per Briganti presunto "boss" - Assoluzione per il presunto “boss”, condanne a pene fino a 20 anni di reclusione per altre 15 persone: sono le richieste dell’accusa, il pm della Dda Giovanna Cannarile, al termine della requisitoria ... Da quotidianodipuglia.it