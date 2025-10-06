Operazione Game Over | Duro Colpo alla Criminalità Familiare Sequestrato un Patrimonio da Quasi un Milione di Euro

Il provvedimento, emesso in via d’urgenza dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale dell’Aquila, è stato applicato in base alla normativa antimafia. Le attività, condotte dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura e dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno interessato diversi beni. Nel dettaglio, il decreto di sequestro ha colpito un articolato complesso di proprietà che include immobili, terreni, autovetture e quote societarie. L’operazione “Game Over” rappresenta un significativo intervento di contrasto all’accumulazione di capitali di presunta provenienza illecita. 🔗 Leggi su Citypescara.com