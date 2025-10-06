Operazione Game Over di polizia e finanza | in corso il sequestro di quasi un milione di euro tra beni e quote societarie VIDEO

Dall’alba di oggi, lunedì 6 ottobre, gli agenti della divisione anticrimine della questura di Pescara e i militari del locale nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, stanno dando esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di L’Aquila (sezione Misure di prevenzione), con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Operazione "Game Over" contro la malavita : sei nei guai - O: Operazione “GAME OVER”: La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sequestrano beni e quote societarie per quasi un milione di euro. Scrive abruzzoindependent.it

Pescara: operazione antimafia congiunta di Polizia e Finanza, sequestri per un milione di euro - Operazione “GAME OVER”: Polizia e Guardia di Finanza sequestrano beni e quote societarie per quasi un milione di euro a 6 soggetti tutti dello stesso nucleo familiare ... Riporta rete8.it

