Operazione antidroga al Quarticciolo sequestrate oltre tremila dosi | Blitz nelle roccaforti dello spaccio

6 ott 2025

Nuovo maxi blitz antidroga al Quarticciolo: i carabinieri hanno sequestrato oltre tremila dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish. Cinque persone sono state portate in caserma per accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

