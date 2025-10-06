Operai idraulico-forestali Fratelli d' Italia | Province depotenziate dalla Riforma Delrio Landolfi lo nasconde
"Landolfi eviti di riscrivere la storia per convenienza politica. Se oggi le Province vivono una condizione di precarietà istituzionale e finanziaria, la responsabilità è tutta della sinistra e del Partito Democratico che, con la Legge Delrio del 2014, ha svuotato di funzioni e risorse gli enti.
Operai di 24 e 58 anni precipitano da un cesto idraulico, volo di 4 metri: uno è grave
Provincia, Landolfi: "Gli operai idraulico-forestali non sono stati licenziati"
Assemblea permanente dei lavoratori davanti il Palazzo della Provincia a Salerno. Si protesta per il licenziamento di 9 operai idraulico forestali, dopo decenni di servizio con contratti a tempo determinato.
Licenziati 9 operai idraulico forestali alla Provincia. Il commento del Segretario Generale della Fai Cisl Michele Alessio
Contratto integrativo operai forestali, dalla giunta sì al rinnovo - La giunta regionale ha approvato l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro per il personale addetto ai lavori di sistemazione
Operai forestali: ipotesi rinnovo contratto integrativo - C'è un'ipotesi di rinnovo del contratto integrativo per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-