openai super accordo sui chip di amd

Super accordo per OpenAi sui chip di Amd. Tutto per potenziare le risorse dell’ intelligenza artificiale dell’azienda innovativa guidata Sam Altman. Il produttore di semiconduttori Amd fornirà i propri chip ad OpenAi, nell’ambito di un accordo secondo il quale OpenAi avrà anche la possibilità di acquistare fino al 10% delle azioni di Amd. L’accordo è solo l’ultimo in ordine di tempo siglato da OpenAi, produttore di ChatGpt, che sta cercando di potenziare le proprie risorse di calcolo sull’ intelligenza artificiale. Il colosso dell’intelligenza artificiale ha rilasciato da poco ChatGpt 5. L’accordo sui nuovi chip. 🔗 Leggi su Lapresse.it

