OpenAI accordo storico con Amd

Accordo storico tra OpenAI e Amd. La startup californiana di Sam Altman ha ordinato all’azienda americana di semiconduttori un’ingente quantità di chip elettronici. Si tratta di GPU, graphics processing unit, cioè le «unità di elaborazione grafica» che servono a OpenAI per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ma c’è di più. In un comunicato congiunto, le due società hanno spiegato di voler collaborare come partner nell’ambito della AI, tanto che la prima diventerà azionista della seconda: potrà comprare fino al 10 per cento per 160 milioni di dollari. Saranno le memorie Amd Instinct Gpu ad alimentare l’intelligenza artificiale di OpenAI. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - OpenAI, accordo storico con Amd

