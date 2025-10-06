Open mic stand up comedy al Teatro IF
MC della serata Enrico Pariscon Gabriel Pirco, Luca De Paolis, Lucia Arrigoni, Marco Bernardini, Didine Arondel, Claudio Zarlocchi, Enrico ParisLa nuova stagione di Teatro IF parte con l'Open Mic di Stand Up Comedy!Sul palco sei comici, armati solo di microfono, coraggio e storie improbabili. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: open - stand
Open Minds - Stand-Up Comedy Vai su Facebook
ChinaOpen - X Vai su X
Tutti i segreti della stand up comedy: dall'Osteria democratica al Ghe Pensi Mi, così si riempiono i locali di Milano - I comici preparano un monologo ma interagiscono anche con il pubblico, unendo tecnica a improvvisazione. Come scrive milanotoday.it
Open mic, stand up Comedy a Stappa Roma Festival - Quattro appuntamenti, all’interno del Stappa Roma Festival, dedicati alla stand up, genere COMICO che affonda le sue ... Scrive romatoday.it