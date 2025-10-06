OnePlus ha annunciato la data di lancio di OxygenOS 16

Dopo aver spoilerato l'integrazione di Gemini per aumentare le capacità IA dei propri dispositivi, OnePlus (tramite la propria divisione indiana) ha annunciato la data di presentazione di OxygenOS 16. La nuova versione dell'interfaccia personalizzata, basata su Android 16, verrà svelata al pubblico tra qualche settimana, nel giorno successivo alla presentazione di ColorOS 16, ovvero la prossima generazione .

In questa notizia si parla di: oneplus - annunciato

