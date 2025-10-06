One UI 8.5 | tutte le novità e le funzioni in arrivo sui dispositivi Samsung
Mentre Samsung sta completando la distribuzione di One UI 8, i riflettori si spostano già sulla prossima evoluzione del suo software. One UI 8.5, il cui debutto è previsto per l’inizio del 2026 con la serie Galaxy S26, si preannuncia come un aggiornamento molto più sostanziale del solito aggiornamento di metà ciclo. Le build interne trapelate rivelano una mossa strategica: per la prima volta, Samsung baserà la sua interfaccia su un Quarterly Platform Release (QPR) di Android, specificamente Android 16 QPR2. Questa decisione tecnica, apparentemente di nicchia, è in realtà la chiave che permetterà agli utenti Galaxy di ricevere le ultime funzionalità e gli aggiornamenti della piattaforma Android molto più rapidamente rispetto al passato. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: tutte - novit
Allerta New in scopri tutte le novità https://bit.ly/4oiWn75 Vai su Facebook
One UI 8.5: Samsung prepara un restyling ispirato al... Liquid Glass di Apple? - 5 rinnova l’interfaccia Samsung con icone 3D e riflessi lucidi, ma la somiglianza con iOS 26 fa discutere. Segnala smartworld.it
Samsung One UI 8.5: tutte le novità in arrivo per i Galaxy - 5, aggiornamento che non si limita a piccoli ritocchi ma introduce un cambio di rotta nel design e nel ... Si legge su tecnoandroid.it