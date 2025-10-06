One UI 8.0 l’ultimo grande aggiornamento arriva anche su Samsung Galaxy S22

L'ultimo aggiornamento principale di One UI 8.0 arriva anche su Samsung Galaxy S22: ecco quando e con quali novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - One UI 8.0, l’ultimo grande aggiornamento arriva anche su Samsung Galaxy S22

One UI 8.5: le immagini dalla beta svelano le novità del design - La prossima versione dell’UI di Samsung dovrebbe arrivare direttamente con la serie Galaxy S26, nel corso dell’evento Unpacked di gennaio. Si legge su gizchina.it

One UI: interfaccia, funzioni, app preinstallate e versioni - TuttoAndroid - La One UI è l’interfaccia grafica sviluppata Samsung per i propri smartphone (anche pieghevoli), tablet Android e smartwatch Wear OS. tuttoandroid.net scrive