Omicidio Dolores Dori fermati madre e figlio per la sparatoria | il video della sparatoria sul cellulare

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Lonato del Garda. A tre giorni dalla sparatoria che ha sconvolto Lonato del Garda (Brescia), i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano hanno fermato due persone: la madre, 59 anni, e il figlio di 16, entrambi italiani, parenti di Dolores Dori, la donna di 44 anni uccisa la sera del 2 ottobre. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Brescia, che contestano ai due fermati il tentato omicidio pluriaggravato, la detenzione illegale e il porto abusivo di armi, e minacce. Si tratta di un importante passo avanti in un’inchiesta complessa, seguita con attenzione dalla magistratura bresciana per la violenza e la dinamica familiare che hanno caratterizzato il delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Dolores Dori, fermati madre e figlio per la sparatoria: il video della sparatoria sul cellulare

In questa notizia si parla di: omicidio - dolores

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

"Sappiamo chi ha sparato". Dolores Dori, la figlia rompe il silenzio: nuovi dettagli choc sull'omicidio della 44enne Vai su Facebook

L'omicidio di Dolores Dori: ancora ricercato il futuro consuocero della vittima. Sarebbe stato lui, al culmine di una lite, a sparare alla donna di Camponogara. Le due famiglie sinti non trovavano un accordo sul matrimonio dei figli. - X Vai su X

Omicidio Dolores Dori, fermati madre e figlio 16enne: le immagini della sparatoria - Sono stati fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la donna di 44 anni morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, ... Come scrive lapresse.it

Dolores Dori uccisa in un campo nomadi, fermati madre e figlio della vittima: sul cellulare del 16enne il video dell'omicidio - Sono stati fermati la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. Scrive ilmessaggero.it