Omicidio Dolores Dori fermati la madre e il figlio 16enne
Sono stati fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la donna di 44 anni, morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo essere stata lasciata davanti all’ospedale di Desenzano con ferite di arma da fuoco. I provvedimenti sono stati emessi rispettivamente dalla Procura ordinaria e per i minorenni di Brescia. I due sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluri-aggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi e minacce. Nel corso delle indagini (consistite nella raccolta di testimonianze, nella verifica delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, nelle attività di sopralluogo e repertamento della SIS del Comando Provinciale, coniugate con la tempestiva attività dei militari specializzati della Seconda Sezione Cyber del Nucleo Investigativo di Brescia, dedito alle attività di contrasto dei reati informatici e all’analisi dei dispositivi digitali), sono state analizzate anche le copie forensi di alcuni smartphone tra i quali quello del 16enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it
