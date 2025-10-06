Omicidio Dolores Dori a Lonato fermati la madre e il figlio 16enne della donna | il video della sparatoria

La madre e il figlio 16enne di Dolores Dori sono stati arrestati per tentato omicidio pluri-aggravato. I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del Garda (Brescia) in cui la donna è stata uccisa con tre colpi di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it