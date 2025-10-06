Omicidio Dolores Dori a Lonato fermati la madre e il figlio 16enne della donna | il video della sparatoria

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre e il figlio 16enne di Dolores Dori sono stati arrestati per tentato omicidio pluri-aggravato. I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del Garda (Brescia) in cui la donna è stata uccisa con tre colpi di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - dolores

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

omicidio dolores dori lonatoOmicidio Dolores Dori a Lonato, fermati la madre e il figlio 16enne della donna: il video della sparatoria - I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del ... fanpage.it scrive

omicidio dolores dori lonatoOmicidio al campo nomadi di Lonato, fermati la madre e il figlio di Dolores Dori - La donna di origini sinti è morta all’ospedale di Desenzano dopo essere stata ferita da alcuni colpi di pistola ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Dolores Dori Lonato