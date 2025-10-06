Omicidio Dolores Dori a Lonato del Garda fermati la madre e il figlio 16enne | erano con lei nel campo nomadi

omicidio dolores dori lonatoIl video dell'omicidio di Dori Dolores a Lonato del Garda (BS), eseguiti due fermi - Secondo la ricostruzione degli inquirenti Dolores Dori, la madre e il figlio 16enne sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda in retromarcia e hanno sfondato il cancello. Da ilmattino.it

omicidio dolores dori lonatoOmicidio Dolores Dori a Lonato, fermati la madre e il figlio 16enne della donna: il video della sparatoria - I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del ... Si legge su fanpage.it

